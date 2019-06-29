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Саммит G20 в Осаке
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Путин заявил, что действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки".

"Хочу обратить ваше внимание на то, что наши действия в отношении партнеров всегда будут зеркальными, как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться, - заявил президент РФ. - Хочу, чтобы все это запомнили".

У России нет никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было, заявил Путин, комментируя слова британского премьера Терезы Мэй о том, что восстановление отношений с РФ невозможно до тех пор, пока Москва не прекратит агрессивную политику.

"Хочу вас обрадовать, у нас и не было намерений совершать какие бы то ни было агрессивные действия в отношении кого бы то ни было", - сказал Путин на пресс-конференции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит G20 в Осаке
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Об этом президент сообщил журналистам по итогам саммита G20
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