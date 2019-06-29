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Путин: на встрече с Меркель достигнуто согласие продолжить работу в нормандском формате

Путин сообщил, что на встрече с Меркель договорились продолжить работу в нормандском формате.

Саммит G20 в Осаке
Путин: главам внешнеполитических ведомств РФ и США поручено начать консультации по СНВ-3
Об этом президент сообщил журналистам по итогам саммита G20
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