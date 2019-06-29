Путин прокомментировал обращение Зеленского с просьбой "вернуть" украинских моряков

"Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим", - сказал Путин, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть украинских моряков.

Глава государства заявил, что освобождение украинских моряков и возвращение России в ПАСЕ никак не связаны. При этом, говоря об инциденте в Керченском проливе, российский лидер отметил, что "уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная [Петр[ом] Порошенко в ходе предвыборной кампании", "Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие! Давайте мы из этого будем исходить, - призвал глава российского государства. - Если так, то фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны".

Путин добавил, что у российской стороны "есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине".

"Здесь кроме моряков этих, они просто исполняли приказ, и все, поэтому мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон, поэтому надо спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться", - заключил Путин, констатировав при этом, что обмены с украинской стороной задержанными лицами идут.

Он привел в пример факт освобождения четырех человек при посредничестве главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" .Виктора Медведчука. "Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог и результат налицо, - отметил президент РФ. - Если так нынешняя [украинская власть] будет выстраивать работу на этом направлении, конечно, мы многого можем добиться", - подытожил российский лидер.