Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.

"Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, там произвол, - заявил глава государства журналистам на пресс-конференции по итогам саммита G20. - Это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу".

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты и его освободили. Голунов изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.