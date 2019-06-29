{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова

Президент подчеркнул, что этот инцидент должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.

"Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, там произвол, - заявил глава государства журналистам на пресс-конференции по итогам саммита G20. - Это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу".

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты и его освободили. Голунов изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрекращение дела против Ивана ГолуноваСаммит G20 в ОсакеГолунов, Иван Валентинович
Саммит G20 в Осаке
Путин заявил, что действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными
Президент назвал обвинения в агрессивном поведении России иллюзией и стремлением выдать желаемое за действительное
Читать полностью