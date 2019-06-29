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Саммит G20 в Осаке

Путин рассказал о реакции зарубежных лидеров на его слова о либерализме

Ранее президент высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что был удивлен активному обсуждению его слов про либеральную идею: кто-то из зарубежных лидеров на саммите G20 поддержал его позицию, кто-то поспорил.

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Ранее на этой неделе в интервью Financial Times российский лидер, в частности, высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.

"Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью, что это интервью… вызвало, действительно, такой интерес. И некоторые коллеги, я сейчас не буду называть поименно, действительно обсуждали со мной [на встречах в рамках саммита Группы двадцати] темы, которые там подняты. Кто-то в целом поддержал, кто-то оппонировал и спорил", - рассказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита в Осаке.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит G20 в Осаке
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