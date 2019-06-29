Путин и Абэ заявили, что на переговорах обсудят мирный договор

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Сегодня я рассчитываю на дискуссию по вопросу заключения мирного договора с учетом результатов встреч между министрами иностранных дел и нашими переговорщиками, также надеюсь на обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в широких областях и по международным вопросам", - отметил Абэ в начале встречи.

Путин со своей стороны подчеркнул: "Рад возможности поговорить по всему комплексу наших отношений, в том числе и по мирному договору".

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

Как заявлял генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, в Токио настроены на продолжение переговоров с российской стороной по вопросу заключения мирного договора между двумя государствами. В то же время российская сторона указывает на проблемы, мешающие договоренности. Они, в частности, связаны с японо-американским военным сотрудничеством и размещением в Японии закупаемых в США комплексов ПРО. 27 июня Абэ заявил, что на встрече с Путиным постарается "как можно дальше продвинуть переговоры по мирному договору".