Путин поздравил Абэ с успешным проведением саммита G20 в Осаке

"Прежде всего, хочу поздравить вас и ваших коллег с успешным проведением и завершением саммита "двадцатки". Это была большая работа, и то, что она завершилась с такими результатами, это в значительной степени ваша заслуга", - заявил Путин на переговорах с Абэ в субботу. "Очень непросто было согласовать позиции, часто прямо противоположные позиции, по ключевым вопросам мирового развития, по развитию мировой экономики", - подчеркнул российский лидер.

Он выразил надежду, что "дух Осаки, который мы так почувствовали, и результаты нашей работы будут сопровождать нас на протяжении года, может быть, нескольких лет".

Ранее на пресс-конференции Путин заявил, что доволен результатами саммита "двадцатки", хотя ожидания были скептическими. По его словам, форум "подтвердил свою востребованность". Он подчеркнул, что "Япония много сделала для того, чтобы саммит прошел результативно, на самом деле так и получилось". Президент РФ назвал четыре основных направления, по которым удалось достичь требуемых договоренностей. Это - подтверждение участниками саммита готовности работать над реформой ВТО, над экологической повесткой, по противодействию терроризму в интернете, а также цифровизация и работа в сфере искусственного интеллекта".