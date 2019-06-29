Слуцкий заверил, что Бутиной будет оказываться поддержка для скорейшего выхода на свободу

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогам своего телефонного разговора с осужденной в США россиянкой Марией Бутиной заверил, что ей окажут всю необходимую поддержку для скорейшего выхода из тюрьмы.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

В федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США, ТАСС сообщали, что срок тюремного заключений Бутиной сократили, россиянка выйдет на свободу 25 октября, а не 5 ноября, как изначально планировалось.

По словам Слуцкого, разговор состоялся в пятницу поздно вечером. "Будем помогать Маше и дальше, чтобы как можно скорее вытащить ее из политического заключения в американской тюрьме. А созваниваться договорились на регулярной основе", - написал он в субботу в Telegram.

Слуцкий также отметил, что отдельного внимания заслуживают вопросы переправки Бутиной в Россию после выхода на свободу. "Здесь необходимо не допустить ее помещения в миграционный центр (Центр по содержанию лиц, подлежащих депортации - прим. ТАСС)", - написал депутат.

"Серьезно обсудили проблемы защиты граждан России, арестованных за рубежом, а также ход рассмотрения апелляции [на вынесенный Бутиной судом в США приговор], которую недавно направили адвокаты Бутиной. Важно мобилизовать все правовые инструменты для сокращения срока пребывания [в тюрьме]", - добавил парламентарий.

В целом, по словам главы комитета, Бутина "чувствует себя хорошо (насколько это возможно в ее ситуации)".