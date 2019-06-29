Путин: диалог по теме мирного договора с Японией будет продолжен

ОСАКА, 29 июня. /ТАСС/. Вопрос мирного договора РФ и Японии обсуждался, диалог по этой чувствительной теме будет продолжен, сообщил президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме, - сказал российский лидер. - Этот диалог будет продолжен".

Путин добавил, что еще предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень и именно успехи в этой работе будут способствовать укреплению доверия и добрососедства между народами России и Японии. По словам президента РФ, это также скажется на создании условий для нахождения взаимоприемлемых решений по самым сложным вопросам.

"В этой связи важно, что нам удалось несколько продвинуться вперед в налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах", - сказал российский лидер. Он добавил, что были согласованы бизнес-модели по двум из пяти, определенных вместе с Абэ, направлений. "На ближайшее время запланирован ряд пилотных мероприятий", - заключил Путин.