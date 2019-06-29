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Саммит G20 в Осаке
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Путин обсудил с Абэ ситуацию вокруг КНДР

В Москве исходят из того, что ядерная и ракетная проблемы Корейского полуострова могут быть разрешены только "мирными, политико-дипломатическими средствами", отметил президент

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассказал премьер-министру Японии Синдзо Абэ о своих переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На совместной пресс-конференции с японским лидером глава российского государства отметил, что особое внимание при обсуждении актуальных международных проблем на их встрече в субботу в Осаке было уделено положению дел вокруг Корейского полуострова.

"Информировал господина Абэ об итогах состоявшихся 25 апреля во Владивостоке переговоров с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Исходим их того, что ядерная и ракетная проблемы [Корейского] полуострова могут быть разрешены только мирными, политико-дипломатическими средствами", - сказал Путин.

По мнению российского лидера, по этой теме "необходим конструктивный заинтересованных диалог всех вовлеченных стран". "Только так можно обеспечить безопасность и развитие общего для нас региона - Северо-Восточной Азии", - подчеркнул президент РФ.

Переговоры лидеров РФ и КНДР прошли 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Они обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияКим Чен ЫнАбэ, СиндзоСаммит G20 в Осаке
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