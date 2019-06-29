Путин назвал Японию важным для России партнером

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что Москва и Токио ведут добрососедский диалог.

Выступая перед журналистами после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, глава российского государства обращался к японскому коллеге на "ты". Он поздравил Абэ с успешным проведением саммита "двадцатки" в Осаке и поблагодарил за приглашение совершить визит в Японию. Российский лидер сообщил, что ему вместе с Абэ "удалось довольно подробно рассмотреть основные вопросы двусторонней повестки, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам". "Подписанные совместные документы направлены на расширение взаимодействия в самых разных отраслях", - констатировал президент РФ.

Путин заверил: "Япония для России - важный партнер, с которым мы стремимся выстроить взаимовыгодные отношения на принципах добрососедства и учета интересов друг друга". "Между нашими странами налажен тесный политический диалог", - добавил он, напомнив о встречах министров иностранных дел и обороны, консультациях советов безопасности двух стран и межпарламентских связях.