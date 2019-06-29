МИД РФ: пересмотр военного союза Японии и США скажется на теме мирного договора с Россией

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Возможный пересмотр договора о безопасности между США и Японией может оказать влияние на процесс подписания мирного договора между Россией и Японией. Такое мнение выразил в беседе с журналистами замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. Вместе с тем он предложил не торопиться с выводами и дождаться того, будет ли пересмотрено это соглашение.

"Это, безусловно, тоже влияет на подписание мирного договора, это так. Но давайте сначала дождемся пересмотра американо-японского военного союза, а затем будем давать этому оценки и суждения", - сказал дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что договор о безопасности с Японией выгоден исключительно Токио.

"Если Японию атакуют, мы будем вести третью мировую войну, [жертвуя] своими жизнями. Если нас атакуют, то Японии не нужно нам помогать, они будут смотреть на это на своих телевизорах Sony", - отметил президент.

Но уже на G20 в Осаке он заверил, что США не собираются выходить из оборонного соглашения с Японией. "Это несправедливое соглашение, однако мы продолжим выполнять его условия", - отметил Трамп.

"[Условия соглашения] глупые, но это то, что у нас есть", - продолжил президент США.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в Вашингтоне 19 января 1960 года. С японской стороны его подписал дед нынешнего премьера Синдзо Абэ - Нобусукэ Киси, занимавший тогда пост главы правительства. Это двустороннее соглашение является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского военного контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту договора, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу собственной национальной безопасности и вправе действовать в этой связи согласно собственным конституционным положениям.