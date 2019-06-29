Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе горизбиркома.

"162 подписи из 108 муниципальных округов, 80331 подпись избирателей", - сказал собеседник агентства.

Также Беглов представил трех претендентов на кресло сенатора от Петербурга (в случае победы на выборах): это исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич.

"Мой общественный штаб собрал более 350 тыс. подписей в мою поддержку, - сказал Беглов в видеообращении к жителям, распространенном его пресс-службой. - Я оправдаю ваше доверие и буду продолжать также трудиться над улучшением качества жизни наших ленинградцев и петербуржцев".

30 мая Беглов объявил, что намерен участвовать в выборах губернатора Петербурга в качестве самовыдвиженца. В этом случае для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать в свою поддержку 10% подписей муниципальных депутатов и 2% подписей избирателей, зарегистрированных в Петербурге - то есть более 76 тыс. подписей.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

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