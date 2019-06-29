Врио главы Ингушетии назвал приоритеты развития региона

"Буду встречаться с председателем правительства [республики], буду задавать вопросы, касающиеся сельского хозяйства, здравоохранения и экологии, того, что у нас происходит в строительстве ", - сказал Калиматов в беседе с ТАСС. "В зоне особого внимания такие векторы деятельности правительства, которые напрямую касаются качества жизни граждан. Будем изучать глубоко каждое направление ", - отметил он.

Калиматов пообещал применить в работе на новой должности весь свой опыт и знания. "У меня большое желание сделать все, что я могу, что в моих силах", - сказал он.

В среду президент Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Юнус-Бека Евкурова. Врио главы республики был назначен 60-летний экс-прокурор региона Калиматов. В четверг он был представлен полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым правительству республики, где заявил, что рассчитывает на поддержку населения Ингушетии. На встрече с прессой Калиматов сообщил, что никаких резких кадровых решений не планируется.