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Кризис в Сирии

Центр по примирению: боевики в Сирии обстреляли за сутки пять населенных пунктов

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Боевики в Сирии за минувшие сутки обстреляли пять населенных пунктов в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба (дважды), Икко, Сафсафа, Айн-эль-Кантара, Санджека провинции Латакия", - говорится в сообщении.

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования, добавил генерал.

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