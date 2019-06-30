Матвиенко: конфликта у РФ и Грузии нет, но грузинские власти пытаются разорвать отношения

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что конфликта между РФ и Грузией нет, но отметила, что грузинские власти сейчас делают все, чтобы разорвать двусторонние отношения.

"Никакого конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали. У нас нет антигрузинских настроений... но те власти, которые есть сегодня, все делают для того, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией", - сказала Матвиенко журналистам после заседания Межпарламентского союза в Женеве.

