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Матвиенко: конфликта у РФ и Грузии нет, но грузинские власти пытаются разорвать отношения

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Михаил Метцель/ТАСС

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что конфликта между РФ и Грузией нет, но отметила, что грузинские власти сейчас делают все, чтобы разорвать двусторонние отношения.

"Никакого конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали. У нас нет антигрузинских настроений... но те власти, которые есть сегодня, все делают для того, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией", - сказала Матвиенко журналистам после заседания Межпарламентского союза в Женеве.
 

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаГрузияРоссия
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