Матвиенко предложила ужесточить наказание за подбрасывание наркотиков

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает против внесения изменений в антинаркотическое законодательство после дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, но считает необходимым установить максимальные меры наказания за подбрасывание наркотиков и фальсификацию улик со стороны правоохранительных органов.

"Антинаркотическое законодательство, я считаю, ни в коей мере нельзя ослаблять, не надо вносить в него никаких изменений, потому что наркомания, распространение наркотиков - огромная угроза для нашей страны и не только, тяжелое преступление. Вот подбрасывать наркотики, заниматься фальсификацией - это тоже тяжкое преступление, вот здесь бы я усилила меры наказания максимально возможно", - сказала Матвиенко журналистам после заседания Межпарламентского союза в Женеве.

Она добавила, что выступает против того, чтобы законодательство "вдруг меняли в зависимости от той или иной ситуации".

В ходе прямой линии 20 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает необходимой либерализацию в сфере оборота наркотиков. Вместе с тем, по его мнению, МВД необходимо создать в системе собственной безопасности структуру, которая займется злоупотреблениями в делах, подобных делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, необоснованно обвиненного в покушении на сбыт наркотиков. После этого министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил руководителям главного управления собственной безопасности и организационно-штатному управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений.