Матвиенко призвала Межпарламентский союз выступить против санкций на продукты и лекарства

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Межпарламентский союз (МПС) и спикера парламента Сербии, где пройдет 141-я ассамблея МПС, Майю Гойкович выступить против введения санкций на продукты первой необходимости и лекарства в ходе "торговых войн" между странами.

"Я бы попросила госпожу Гойкович и Межпарламентский союз в том или ином формате подумать и выступить против торговых санкционных войн как инструмента [решения вопросов], и главное - подчеркнуть недопустимость санкций относительно товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, то есть тех необходимых товаров, без которых люди не могут жить", - сказала Матвиенко в ходе выступления в штаб-квартире МПС в Женеве.

По ее словам, геополитические торговые войны не должны наносить вред гражданам и ставить их в тяжелые условия.

"Вот, где защита прав человека. Это сегодня один из самых актуальных и острых вопросов, когда из-за санкций лишают целые народы продуктов питания и медицинской помощи", - сказала спикер.