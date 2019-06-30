Путин, Лукашенко и Рахмон провели неформальную встречу в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в воскресенье неформальную встречу в резиденции белорусского лидера, затем к ним присоединился глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Белоруссии неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон", - сказал он.

Песков отметил, что все три лидера по завершении встречи намерены посетить церемонию закрытия II Европейских игр, которые проводятся в Минске.