Второй Международный форум "Развитие парламентаризма" открывается в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Второй Международный форум "Развитие парламентаризма" в понедельник начинает свою работу в Москве. Он пройдет на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля и соберет около 800 участников - спикеров, вице-спикеров, членов иностранных парламентов, ученых, экспертов и журналистов.

Инициатором данного мероприятия выступает Госдума. Первый такой форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина. Как заметил ранее сам председатель Госдумы, в этот раз в российскую столицу приедут гости из 132 государств - порядка 800 парламентариев и экспертов. Среди участников - 41 спикер, которые будут представлять свои национальные парламенты.

Помимо этого, на форум съедутся делегации 14 межпарламентских организаций, семь из которых будут возглавлять их руководители. Это, в частности, председатель Межпарламентского союза (МПС) Габриэла Куэвас Баррон, председатель Азиатской парламентской ассамблеи Мустафа Шентоп, занимающий пост председателя Великого национального собрания Турции, председатель Панафриканского парламента Роже Нкодо Данг и председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерссон.

Кроме того, участие в форуме примут известные европейские парламентарии: руководители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разных лет - Рене Ван дер Линден, занимавший этот пост с 2005 по 2008 год, и член Сената Испании Педро Аграмунт, возглавлявший ассамблею в 2016-2017 годах. Среди других участников - почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва и сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани. На форум аккредитованы более 400 российских и иностранных журналистов.

Программа форума

Форум откроет председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также запланированы выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Как отметил ранее в беседе с журналистами вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, "в этом году форум будет масштабным". По его словам, политики съехались в Москву, чтобы "еще раз сверить часы, обсудить совместные законодательные инициативы, поговорить о тех проблемах, которые являются общими для сегодняшней деятельности парламентов".

Кроме того, 3 июля пройдут мероприятия парламентской конференции "Россия-Африка". "Заключительный день форума будет отдельно посвящен теме развития нашего сотрудничества со странами африканского континента", - пояснил Толстой.

Кроме того, добавил вице-спикер, во время форума пройдут секции и круглые столы "по всей актуальной повестке межпарламентского сотрудничества", включая цифровую экономику, международную безопасность, борьбу с бедностью, молодежную и экологическую политику.

"Уверен, что наши гости останутся не просто довольны, а войдут в этот новый формат для того, чтобы продолжить работу в нем дальше. Мы ожидаем через год еще больше участников", - со своей стороны заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, заметив, что Госдуму в первую очередь интересует качество диалога, а не число гостей. По его словам, речь идет о работе "с нарождающимися политическими элитами в десятках стран мира на разных континентах".

Как отметили в пресс-службе Госдумы, на полях форума также запланированы двусторонние встречи Володина с главами ряда иностранных парламентов.