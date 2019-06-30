Медведев призвал "Единую Россию" сотрудничать с авторами "настоящих расследований"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" должна поддерживать тех, кто в своих журналистских расследованиях освещает острые проблемы и борется с несправедливостью. Такое мнение выразил председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в понедельник в газете "Известия".

Говоря о необходимости более эффективного контроля за деятельностью партии, он напомнил, что наряду с системой внутрипартийного контроля есть "внешние контролеры", о которых нельзя забывать. Как пояснил премьер-министр, речь идет не только о профессиональных журналистах, но и блогерах и гражданских активистах.

"Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если "Единая Россия" поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну - настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения", - заявил Медведев, поддержав идею объявить партийный конкурс для наиболее ярких публикаций.

Глава кабмина отметил, что в "Единой России" есть немало профессиональных политиков, проявляющих трудолюбие и внимательное отношение к людям. "Но чаще на слуху совсем другие представители партии, те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам", - посетовал он.

Председатель партии рассказал, как система внутрипартийного контроля позволяет отсеивать неподходящих кандидатов от "Единой России".

"Иногда уже при подготовке предварительного голосования становится понятно, что этот человек не потянет ту огромную работу, которую должен вести депутат, не будет достаточно внимателен к людям", - пояснил он.

Медведев напомнил, что на Сахалине и в Новгородской области "Единая Россия" не допустила претендентов к предварительному голосованию, "потому что они своими действиями дискредитировали партию". В частности, по его словам, были зафиксированы факты нарушения требований агитации, "и региональные отделения четко отреагировали на это".