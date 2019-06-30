Избирком Петербурга принял документы от 28 кандидатов для участия в выборах губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Этап выдвижения кандидатов и подачи документов для участия в выборах губернатора Петербурга завершился в воскресенье поздно вечером. Как сообщили ТАСС в пресс-службе горизбиркома, документы для участия подали 28 человек.

"Документы для участия в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию подали 28 человек. Этап выдвижения закончен", - сказали в пресс-службе, добавив, что рабочая группа в воскресенье готова была принимать документы до полуночи.

В горизбиркоме также отметили, что необходимые для регистрации документы кандидаты могут подавать до 18:00 мск 1 июля. На данный момент их подали пять кандидатов.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подал документы как самовыдвиженец. Кроме того, в субботу, 29 июня, он сдал в горизбирком 162 подписи из 108 муниципальных округов, а также 80 тыс. 331 подпись избирателей для регистрации кандидатом. Также врио губернатора представил трех претендентов на кресло сенатора от Петербурга (в случае победы на выборах): это исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич.

В качестве самовыдвиженцев документы в горизбирком сдали еще 10 человек. Среди них - бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов, 26-летний политтехнолог Павел Рассудов, пытавшийся ранее участвовать в выборах мэра Москвы и ранее безработный Владислав Бузаров, лидер общественного движения "Бездомный дольщик" Александр Головко, активист Анатолий Обросков, пытавшийся участвовать в выборах президента РФ житель Брянска Владимир Кузнецов, местная жительница Татьяна Куган, писатель и общественный деятель Алексей Шагал, менеджер по развитию петербургской медклиники Елена Крюковская, а также местная жительница Светлана Эхина.

Кандидаты от партий

От петербургского регионального отделения политической партии "Патриоты России" в горизбирком подал документы Андрей Александров, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - Павел Созинов, от политической партии "Гражданская сила" - Владимр Григорьев, Владимир Козыро стал кандидатом от Демократической партии России, Николай Заборовский - от "Партии Прогресса", Любовь Посняченко - от Коммунистической партии социальной справедливости, Андрей Петров был выдвинут региональным отделением Всероссийской политической партии "Родина". Михаил Амосов, будучи кандидатом от партии "Гражданская платформа", 29 июня также сдал 160 подписей депутатов, представляющих 106 муниципальных советов, необходимые для регистрации.

От КПРФ был выдвинут Владимир Бортко, который еще 28 июня сдал 161 подпись из 108 муниципальных округов города для регистрации кандидатом, а также представил трех претендентов на кресло сенатора - бывшего депутата петербургского парламента Юрия Гатчина, члена комитета городского отделения КПРФ Игоря Григорьева, а также советского и российского государственного деятеля, публициста Юрия Болдырева. От партии "Справедливая Россия" документы в избирком подала Надежда Тихонова, а 29 июня она сдала 162 подписи из 106 муниципальных округов города и представила трех своих претендентов на кресло сенатора - лидера фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексея Ковалева, главу муниципального совета муниципального округа Автово Геннадия Трусканова и депутата муниципального округа №7 (Василеостровский район) Нэлли Вавилину.

Кандидатом от Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии Социальной защиты был выдвинут Виктор Перов, от партии "Коммунисты России" - Михаил Машковцев, от партии "Яблоко" - Борис Вишневский, от "Партии социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу" - предприниматель Александр Чухлебов, Василий Соловьев подал документы от партии "Российский объединенный трудовой фронт", а от партии "Национальный курс" - Алексей Степанов.

Кандидатом от ЛДПР был выдвинут уже бывший руководитель региональной фракции Олег Капитанов, который 26 июня сдал в горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов (при необходимом пороге в 155) и вместе с тем сложил полномочия в парламенте Петербурга. За день до этого Александр Беглов предложил ему пост главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, Капитанов принял это предложение. Позже ЛДПР распространила заявление о том, что партия "не просила у администрации Санкт-Петербурга никаких должностей". По утверждению ЛДПР, Капитанов "согласился возглавить комитет под давлением" и в ближайшее время напишет заявление об увольнении. 28 июня Капитанов был назначен председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города, а на следующий день он заявил, что приостанавливает членство в партии.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.