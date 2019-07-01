Источник: Росгвардию покидают два ключевых замглавы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Два ключевых заместителя директора Росгвардии покидают свои посты, статс-секретарем ведомства назначен Олег Плохой. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Первый заместитель директора генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об отставке. Кроме того, планирует покинуть службу еще один замдиректора - генерал-лейтенант Сергей Милейко", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что свой пост покинул заместитель директора Росгвардии, статс-секретарь Сергей Захаркин. По данным источника, на эту должность назначен Олег Плохой. Ранее Плохой занимал должность первого заместителя министра юстиции РФ.