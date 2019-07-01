Выборы главы Ингушетии назначены на 8 сентября

МАГАС, 1 июля. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии в понедельник назначили выборы главы республики на 8 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского избиркома.

"Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли постановление о дате проведения выборов главы Республики Ингушетия. Выборы состоятся в единый день голосования, 8 сентября 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин 26 июня принял отставку 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, возглавлявшего Ингушетию с 2008 года, и назначил врио главы республики 60-летнего Махмуда-Али Калиматова, работавшего в последние годы руководителем Росприроднадорза по Самарской области.

В Ингушетии, согласно местному законодательству, не проводятся прямые выборы главы региона. Они заменены процедурой избрания руководителя республики депутатами парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ по представлению партий.

В последний раз выборы главы Ингушетии состоялись в 2018 году, тогда депутаты избрали Евкурова на третий срок.