Володин: борьба с террором требует общих усилий парламентов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Терроризм является главной угрозой миру и безопасности, борьба с ним требует объединения усилий парламентов без использования двойных стандартов и скрытых повесток. Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая второй Международный форум "Развитие парламентаризма".

"Основной угрозой миру и безопасности сегодня является терроризм. Кровавые теракты в различных частях планеты не прекращаются. Ни одна страна мира от них не застрахована", - отметил спикер, назвав терроризм "всеобщим злом".

"Бороться с ним можно только сообща. Без двойных стандартов и скрытых повесток, лишая террористов идеологической почвы и финансовой подпитки", - продолжил Володин.

По его словам, парламентарии во всех странах "должны содействовать мирному, политико-дипломатическому решению конфликтов", в том числе самых сложных - таких, как на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Мы должны использовать свои парламентские ресурсы для помощи в политическом и социально-экономическом восстановлении государств, пострадавших от экстремизма и терроризма, прежде всего Сирии", - обратился Володин к участникам форума.

Инициированный Госдумой второй Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. Участие в нем принимают около 800 парламентариев и экспертов из 132 стран. Первый форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина.