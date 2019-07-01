Володин рассказал о последствиях насильственного экспорта демократии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Насильственный экспорт демократии, практикуемый США, грозит демонтажом системы международного права и серьезными политическими потрясениями в мире. Об этом заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на открытии II Международного форума "Развитие парламентаризма".

Спикер призвал участников форума "еще раз подчеркнуть правильность принятой на 136-й ассамблее Межпарламентского союза резолюции о роли парламентов в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств". "Отношения между странами должны строиться с опорой на международное право, закрепленное в Уставе и решениях ООН", - убежден он.

"В противном случае наступление на национальный суверенитет, вмешательство во внутренние дела и насильственный экспорт демократии неизбежно приведут к демонтажу всей системы международного права, - предупредил глава нижней палаты парламента РФ. - Мы должны отдавать себе в этом отчет и сделать все, чтобы такое не произошло". "Если идти по этом пути, мы должны осознать, что мир ждут серьезные потрясения".

В этом контексте он указал, что новым серьезным вызовом для глобальной стабильности становится подрыв международного права и институтов, которые формировались десятилетиями. "Взамен пытаются предлагать выгодные лишь узкой группе стран правила игры", - констатировал Володин.

По его словам, "следуя логике собственной исключительности, США практикуют бесцеремонное вмешательство во внутренние дела суверенных государств, грубое силовое, экономическое, информационное давление". "В результате чего мы имеем рост напряженности во всем мире", - добавил он. "Чтобы оправдать свое агрессивное поведение, [они] создают образ врага из стран, которые отстаивают право на свой путь развития. Причем в рамках своей культуры, традиций, опираясь на демократические принципы", - заметил спикер.

Практика парламентского туризма

Вячеслав Володин также заявил о том, что практика парламентского туризма и принятие демагогичных решений не способствуют росту авторитета парламентаризма.

"На наш взгляд, задача межпарламентских структур - заниматься выработкой решений вопросов, которые волнуют наши страны. А мы с вами зачастую видим на практике, что есть две крайности", - сказал спикер.

"С одной стороны, это парламентский туризм, с другой стороны - политизация и демагогичные решения, - констатировал он. - Ни одно, ни другое не способствует росту авторитета парламентаризма и тем более решению вопросов, которые накопились в каждой стране и в целом в мировом сообществе".

По убеждению Володина, в стремительно меняющемся мире законодателям необходимо действовать на опережение, создавая новое правовое пространство, обмениваться опытом. "Все это возможно только на основе диалога и равноправного межпарламентского сотрудничества, которое мы должны развивать в рамках парламентского измерения", - добавил он. Коллективные действия в этой сфере ведут к достижению результатов, отвечающих интересам всех стран, указал политик.

В связи с этим председатель Госдумы указал на все более важную роль новых межпарламентских форматов. Так, в этом году по инициативе Госдумы и Национального собрания Республики Кореи пройдет уже четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии. "Показала востребованность ежегодная конференция по безопасности и развитию межрегионального сотрудничества, в которой участвуют Россия, Китай, Иран, Турция, Пакистан, Афганистан", - напомнил он.

"Эти форматы позволяют обсуждать актуальные вопросы межпарламентского взаимодействия. Исходим из необходимости продвижения позитивной, объединительной повестки в целях снижения конфликтного потенциала, сотрудничества, недопущения подрыва системы международного права, главное - для развития наших стран", - заключил Володин.

Межпарламентский форум

II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля. Инициатором мероприятия выступает Госдума. Первый такой форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина. В этом году на форум в столицу приехали порядка 800 парламентариев и экспертов из 132 стран мира, среди участников - 41 спикер национальных парламентов.