Матвиенко: декларация о парламентской дипломатии может стать основополагающим документом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Декларация Межпарламентского союза (МПС) о парламентской дипломатии, одобренная парламентскими ассамблеями и парламентами стран мира, могла бы стать основополагающим документом в этой сфере. Об заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Хочу отдельно отметить, что на 139-й ассамблее МПС, российская делегация внесла предложение по запуску глобальной парламентской кампании в честь празднования Международного дня парламентаризма. Она могла бы завершиться принятием разрабатываемой по инициативе российской стороны декларации МПС о парламентской дипломатии", - сказала Матвиенко в понедельник на пленарном заседании II Международного форума "Развитие парламентаризма".

По ее словам, в случае поддержки этой инициативы документ будет открыт к одобрению для всех парламентских ассамблей и национальных парламентов мира. "Декларация могла бы стать основополагающим документом международной парламентской дипломатии, не имеющим аналогов в современном мире, подспорьем для развития национальных парламентских институтов", - подчеркнула спикер Совфеда.