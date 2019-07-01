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Матвиенко: декларация о парламентской дипломатии может стать основополагающим документом

По словам спикера Совфеда, в случае поддержки инициативы документ будет открыт к одобрению для всех парламентских ассамблей и национальных парламентов мира

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Декларация Межпарламентского союза (МПС) о парламентской дипломатии, одобренная парламентскими ассамблеями и парламентами стран мира, могла бы стать основополагающим документом в этой сфере. Об заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Хочу отдельно отметить, что на 139-й ассамблее МПС, российская делегация внесла предложение по запуску глобальной парламентской кампании в честь празднования Международного дня парламентаризма. Она могла бы завершиться принятием разрабатываемой по инициативе российской стороны декларации МПС о парламентской дипломатии", - сказала Матвиенко в понедельник на пленарном заседании II Международного форума "Развитие парламентаризма".

По ее словам, в случае поддержки этой инициативы документ будет открыт к одобрению для всех парламентских ассамблей и национальных парламентов мира. "Декларация могла бы стать основополагающим документом международной парламентской дипломатии, не имеющим аналогов в современном мире, подспорьем для развития национальных парламентских институтов", - подчеркнула спикер Совфеда.

Теги
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