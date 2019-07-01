Шесть кандидатов выдвинуты на пост главы Калмыкии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Этап выдвижения кандидатов для участия в выборах главы Калмыкии завершен, об участии в предвыборной кампании республиканский избирком уведомили шесть кандидатов от политических партий. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в избирательной комиссии региона.

"Этап выдвижения завершен, выдвинуто шесть кандидатов. Теперь им необходимо пройти муниципальный фильтр (в республике фильтр составляет 9% подписей муниципалов) и предоставить перечень документов для регистрации с 14 по 24 июля. После этого в течение 10 дней избирком региона примет решение о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации", - сказали в избиркоме.

"Единая Россия" выдвинула на выборы врио главы республики Бату Хасикова, от КПРФ выдвинут депутат Народного хурала, руководитель завода "Агробизнес" Намсыр Манджиев, от партии "Патриоты России" - председатель регионального отделения партии Батар Мучаев, от ЛДПР - координатор калмыцкого регионального отделения партии, помощник депутата Госдумы Петр Вышкварок, от "Справедливой России" - председатель совета регионального отделения партии Наталья Манжикова. Шестым выдвинутым кандидатом стал местный предприниматель Эрдни Бодгаева от партии "Защитники Отечества"

В избирательной комиссии также уточнили, что в рамках этапа выдвижения в комиссию поступила одна жалоба от кандидата от КПРФ. "Она связана с муниципальным фильтром. Но в жалобе кандидат не приводит фактических нарушений, никакие фамилии не указывает, поэтому пока проверка продолжается", - заметили в избиркоме.

Нового главу республики Калмыкия выберут 8 сентября. Согласно республиканским законам, выдвигать кандидатов могут только партии.

В марте президент России Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен 38-летний Бату Хасиков.