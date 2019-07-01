Матвиенко призвала все страны принять резолюции о недопустимости санкций к парламентариям

"Сегодня это самая такая благоприятная аудитория, я хочу обратиться к вам: давайте сделаем так, чтобы все парламенты мира приняли резолюции о недопустимости применения санкций против парламентариев. Давайте проведем диалог со всеми межпарламентскими ассамблеями, чтобы они также выступили с соответствующими заявлениями. Направим все эти обращения в ООН и будем наставить на том, чтобы была принята специальная резолюция ООН, в которой была бы эта тема прописана", - сказала Матвиенко в понедельник на пленарном заседании II Международного форума "Развитие парламентаризма".