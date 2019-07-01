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Матвиенко призвала все страны принять резолюции о недопустимости санкций к парламентариям

По мнению спикера Совфеда, соответствующий документ также должна принять ООН
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала национальные парламенты мира и межпарламентские организации принять резолюции о недопустимости применения санкций против парламентариев и настоять на приятии соответствующего документа Организацией Объединенных Наций.

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"Сегодня это самая такая благоприятная аудитория, я хочу обратиться к вам: давайте сделаем так, чтобы все парламенты мира приняли резолюции о недопустимости применения санкций против парламентариев. Давайте проведем диалог со всеми межпарламентскими ассамблеями, чтобы они также выступили с соответствующими заявлениями. Направим все эти обращения в ООН и будем наставить на том, чтобы была принята специальная резолюция ООН, в которой была бы эта тема прописана", - сказала Матвиенко в понедельник на пленарном заседании II Международного форума "Развитие парламентаризма".

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