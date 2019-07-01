Лавров сообщил, что Россия устанавливает факты атаки ВВС Израиля на Дамаск

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия устанавливает обстоятельства ракетной атаки ВВС Израиля на Дамаск. Об этом в понедельник заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы сейчас устанавливаем факты. Мы не знаем, что там произошло. Мы хотим в этом разобраться, но то, что резолюции Совета Безопасности ООН, которые действуют, которые никто не отменял, нужно уважать и нужно их выполнять, - это наш принцип, мы из этого будем исходить, оценивая любые действия любых игроков в этом районе", - подчеркнул министр.

В ночь на понедельник средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку, целью которой были города Дамаск и Хомс. По данным агентства SANA, ракеты были запущены израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана.

Как информировало агентство Reuters, представители Армии обороны Израиля от комментариев отказались.