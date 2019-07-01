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Возвращение России в ПАСЕ

Лавров: Россия надеется, что подобная кризису в ПАСЕ ситуация больше не повторится

Ранее участники летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтвердила полномочия делегации России в полном объеме

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что ситуация, аналогичная кризису в Парламентской ассамблее Совета Европы, в работе которой российская делегация не принимала участие с 2014 года, не повторится. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международном форуме "Развитие парламентаризма".

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"Надеемся, что ситуации, аналогичные той, что была спровоцирована русофобским меньшинством в ПАСЕ, больше никогда и нигде не повторятся, - сказал Лавров. - Я убежден, что в ваших силах сделать так, чтобы это не повторилось".

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. 26 июня 2019 года участники летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме, все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВозвращение России в ПАСЕ
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