Врио главы Оренбургской области назначил новых руководителей Минобразования и Минздрава

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области Денис Паслер назначил и.о. министра здравоохранения Татьяну Савинову, исполнять обязанности министра здравоохранения будет Алексей Пахомов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областного правительства.

"С 1 июля на должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Оренбургской области назначена Татьяна Савинова. Исполняющим обязанности министра образования Оренбургской области назначен Алексей Пахомов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Савинова ранее занимала пост главного педиатра Екатеринбурга, работала замначальника управления по службе детства и родовспоможения, первым заместителем начальника городского управления здравоохранения. В последние годы работала в частной клинике.

Алексей Пахомов в 2012 году был назначен замминистра общего и профессионального образования Свердловской области, затем первым заместителем министра. В 2018 году руководил программой по развитию отраслевых центров компетенций центра по развитию рабочих и инженерных компетенций госкорпорации "Росатом".

Ранее руководителем областного Минздрава была Галина Зольникова, обязанности министра образования исполняла Галина Сафонова. В конце мая Денис Паслер освободил от должности и.о. министра экономического развития региона Наталью Безбородову, а также и.о. первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Виктора Каргалова.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона Дениса Паслера, который с 2017 года исполнял обязанности гендиректора холдинга "Т Плюс", крупнейшей частной компании в РФ, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.