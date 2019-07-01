Количество выдвинутых на должность губернатора Забайкалья кандидатов выросло до восьми

ЧИТА, 1 июля. /ТАСС/. Количество кандидатов, выдвинутых для участия в выборах губернатора Забайкалья, выросло до восьми человек. Сведения об этом размещены на сайте краевого избиркома.

19 июня сообщалось о том, что на должность губернатора региона выдвинуто семь кандидатов, в том числе три самовыдвиженца.

"27 июня в краевую комиссию представлены документы от Аглямова Тагира Аглямовича (самовыдвижение)", - сообщается на сайте избирательной комиссии.

Принимать документы от желающих участвовать в выборах главы региона избирательная комиссия начала 5 июня. Принимать документы от желающих участвовать в выборах губернатора региона будут до 5 июля.

Среди самовыдвиженцев, кроме пенсионера Аглямова, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, он представил документы в региональный Избирком 7 июня. Также это временно неработающий Григорий Родионов и менеджер материально-технического снабжения АО "Забайкалье" Александра Сущих.

Региональное отделение "Партии роста" выдвинуло директора по развитию бизнеса ООО "Зеленый мир плюс" Яну Шпак, региональное отделение "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - председателя местной общественной организации, регионального филиала "Всероссийского общества инвалидов" Елену Краузе. От регионального отделения партии "Патриоты России" выдвинут производственный охотничий инспектор ООО "Лось" Вячеслав Ушаков, от регионального отделения КПРФ - первый секретарь Забайкальского краевого комитета КПРФ Юрий Гайдук.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Александра Осипова врио главы региона. Досрочные выборы губернатора пройдут в Забайкалье 8 сентября, в единый день голосования.