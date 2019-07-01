Источник: еще два генерала Росгвардии покинут свои посты

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Директор департамента строительства Росгвардии, а также начальник управления по контролю за оборотом оружия покинут свои посты. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Руководитель управления по контролю за оборотом оружия Росгвардии генерал Леонид Веденов, а также начальник департамента строительства ведомства генерал Валерий Дугинов покинут свои посты", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что первый замдиректора генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об отставке и планирует покинуть службу еще один замдиректора - генерал-лейтенант Сергей Милейко.

Ранее сообщалось, что свой пост покинул заместитель директора Росгвардии, статс-секретарь Сергей Захаркин. По данным источника, на эту должность назначен Олег Плохой, занимавший должность первого замминистра юстиции РФ.