Кремль готов разъяснить Катамадзе аспекты обострения отношений России и Грузии

"Она [Катамадзе] очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики, - сказал он. - Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить".

Представитель Кремля подчеркнул, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с большим уважением, это касается и деятелей культуры из этой страны. "Это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше", - заявил Песков. "В России не готовы воспринимать действия ультрас, действия экстремистов, националистов, а тем более если эти действия направлены против наших парламентариев, и не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства, - добавил он. - Мы считаем, что подобные действия не способствуют выходу на траекторию нормализации отношений, хотя бы эвентуальной нормализации в будущем".

Ранее Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России. Об этом певица написала в воскресенье на своей странице в Facebook после того, как 22 июня выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" и стала объектом критики со стороны грузинского общества. "Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!", - написала Катамадзе.