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Кризис на Украине
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Песков: встреча Путина и Зеленского только ради самого факта встречи никому не нужна

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что встречу необходимо проводить ради конкретных результатов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского только ради самого факта встречи никому не нужна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча в ближайшей перспективе.

"В международных отношениях нет ничего невозможного, и президент Путин исполнен прагматизма в своем подходе в международных делах, тем более по такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна, нужна встреча ради результата", - сказал он.

"Здесь мы возвращаемся к тезису о том, что пока еще очень много вопросов на повестке дня, с тем, чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, в том числе по реализации минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", - добавил представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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