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Песков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва приветствует любые шаги по снижению напряженности на Корейском полуострове

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия приветствует любые шаги по снижению напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 30 июня.

"Президент Путин и российская сторона в целом достаточно последовательно призывают все заинтересованные стороны к сдержанности и конструктивизму и к шагам, которые не загоняли бы стороны в угол. Что касается самой встречи, то, безусловно, ее можно приветствовать, мы готовы приветствовать любые шаги и любые встречи, которые ведут к снижению напряженности на Корейском полуострове и приближают нас к денуклеаризации в этом регионе", - сказал он.

При этом Песков добавил, что речи о проведении четырехстороннего саммита по теме денуклеаризации Корейского полуострова с участием России, Китая, КНДР и США пока нет. "Нет, об этом речи не идет", - сказал он.

Теги
СШАКНДРРоссияКим Чен ЫнПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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