Депутат Шеин подал документы на выборы главы Астраханской области как самовыдвиженец

АСТРАХАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Олег Шеин, который также является председателем совета астраханского отделения "Справедливой России", подал в понедельник документы в региональный избирком для участия в выборах губернатора Астраханской области в качестве самовыдвиженца.

Ранее сообщалось, что Шеин не набрал необходимого числа голосов при обсуждении президиумом "Справедливой России" его возможного выдвижения от партии. При этом сам политик пояснил, что ситуация с поддержкой со стороны партии еще может измениться, если состоится дополнительное заочное голосование членов президиума. Вместе с тем 29 июня региональное отделении партии в ходе конференции все же выдвинуло Шеина кандидатом на выборы губернатора Астраханской области.

"Я подаю документы как самовыдвиженец", - сказал Шеин, подавая документы в избирком.

Ранее астраханский избирком принял документы у девяти самовыдвиженцев, один из них - врио губернатора региона Игорь Бабушкин. От КПРФ документы в избирком предоставил депутат Госдумы Николай Арефьев, от партии социальных реформ "Прибыль природных ресурсов - народу" - Андрей Иванцов, от Партии пенсионеров - Сергей Сычев, Тимофей Щербаков - кандидат, выдвинутый региональным отделением ЛДПР. Таким образом, Шеин стал 14-м кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы региона.

Шеин участвовал в выборах мэра Астрахани в 2009 и 2012 годах, оба раза проиграл. После выборов 2012 года, когда, по мнению Шеина, произошла подтасовка результатов, он объявил голодовку. В сентябре 2014 года справоросс принял участие в выборах губернатора Астраханской области, на которых набрал 16,22%, проиграв Александру Жилкину. В 1999, 2003 и 2007 годах избирался депутатом Госдумы, 4 декабря 2011 года избран депутатом Думы Астраханской области пятого созыва.

Выборы главы Астраханской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. В них впервые смогут участвовать самовыдвиженцы.