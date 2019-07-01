Кремль следит за избирательной кампанией в Петербурге, но не в курсе отдельных нарушений

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Кремль следит за избирательной кампанией в Санкт-Петербурге, но не в курсе деталей отдельных нарушений.

"Нет, не в курсе. Что касается оперативных вопросов, связанных с избирательным процессом, мы рекомендуем получать информацию от Центризбиркома", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль в целом следит за избирательной кампанией в Санкт-Петербурге, "но что касается темы возможных нарушений, всех технических моментов, то всем этим занимается ЦИК, администрация президента не может в таких деталях заниматься [этой темой]".

"Именно ЦИК уполномочен квалифицировать те или иные ситуации как нарушение или не нарушение и принимать какие-то меры", - добавил представитель Кремля.

Санкт-Петербургский избирком 27 июня обратился в городскую прокуратуру и Следственный комитет в связи с нарушениями закона, выявленными при проверке работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) Академическое, Ржевка, Сампсониевское, Сергиевское. Также рабочая группа, состоящая из представителей Центризбиркома и ГИК Петербурга, посетила ИКМО города, на которые поступили жалобы о нарушениях.

Ранее сообщалось, что избирком Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Глава петербургского избиркома Виктор Миненко ранее поручил руководителям территориальных комиссий взять под жесткий контроль соблюдение ИКМО принятых решений о процедуре назначения выборов. Он также отмечал, что в абсолютном большинстве подготовка к выборам ведется открыто, но действия некоторых муниципальных советов и избирательных комиссий муниципальных образований привели к нарушениям избирательных прав - всего, по его словам, поступило более 200 обращений о нарушении законодательства о выборах, в том числе по трем МО (Сампсониевское, Сосновское, Сергиевское) поступила четверть из этих обращений и эти обращения оперативно рассматриваются.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.