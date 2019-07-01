Толстой сомневается, что ПАСЕ примет резолюцию против восстановления прав делегации России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Внесение проекта резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) против восстановления прав делегации РФ является правом инициаторов этого документа, однако его принятие стало бы непоследовательным решением, поскольку ранее большинство в ассамблее поддержало полномочия российских законодателей. Об этом заявил в понедельник журналистам глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее стало известно, что Польша и прибалтийские страны обсуждают возможность разработки резолюции против восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

"Это [лишь] представители [а не делегации] семи стран, потому что там Словакия и Польша не представлены в полном составе - только несколько депутатов от делегаций", - сказал Толстой. "Но это их право, это нормально, пусть вносят резолюции, будем обсуждать с коллегами", - отметил он.

"Посмотрим. Мне кажется, было бы крайне непоследовательно со стороны большинства проголосовать за диалог с Россией, а потом поддержать такую резолюцию. Надеюсь, что этого не произойдет", - заключил вице-спикер.

26 июня участники летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме, все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Как сообщил журналистам глава группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, Россия остается в ПАСЕ "как полноценный участник, без всяких ограничений".

Категорически против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и Польша. После голосования в среду делегация Украины демонстративно покинула сессию, заявив, что решение о дальнейшем участии страны в работе ПАСЕ будет принимать уже новая Верховная рада.