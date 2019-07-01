Безопасность электронных выборов в Мосгордуму обеспечит система сайта мэра Москвы

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Безопасность электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму будет обеспечена действующей системой безопасности официального сайта мэра столицы. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" и зампредседателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов опубликовал свое обращение к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову, в котором попросил прояснить правовую часть вопроса в случае многократного взлома, придется ли отменять итоги голосования в этом случае. Он сообщил, что система электронного голосования будет открыта с 11 июля в тестовом режиме для всех желающих и предложил хакерам попробовать взломать ее за вознаграждение в 1,5 млн рублей.

"Вся система электронного голосования в Москве сконструирована из уже существующих "деталей". Безопасность будет обеспечена действующей системой безопасности mos.ru, где и будет размещено голосование. Гарантией безопасности является личный кабинет пользователя на портале, логин и пароль от которого хранятся только у пользователя. Система безопасности подтвердила свою работоспособность при предоставлении госуслуг", - сказал Костырко. Он подчеркнул, что зарегистрированным пользователям портала следует внимательно относиться к безопасности своих данных, не передавать никому свои логин и пароль.

"Вся система голосования - внутри защищенного периметра. Защиту от всевозможных атак обеспечивает инфраструктура правительства Москвы. Также мы заранее предложим пользователям скачать отечественный браузер "Спутник", в августе либо ранее - до дня голосования. Скачав "Спутник", гражданин получит дополнительную защиту канала связи между собой и сервером правительства Москвы. По сути это будет канал защищенной правительственной связи", - пояснил замглавы департамента.

Ранее Костырко сообщил ТАСС, что избиратели, которые примут участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму седьмого созыва 8 сентября, будут иметь 15 минут, чтобы проголосовать за кандидата. По его словам, фактически голосующий получает доступ к голосованию в виде обезличенного бюллетеня на защищенный сервер, где после этого происходит шифрация бюллетеня и его отправка. Время процедуры голосования было увеличено, так как тестирование выявило, что заявленных ранее пяти минут недостаточно. Также он отметил, что испортить бюллетень в ходе электронного голосования будет невозможно.

Бета-версия национального интернет-поисковика, созданного "Ростелекомом", была запущена в мае 2014 года в рамках Петербургского международного экономического форума. В мае 2016 года компания начала тестирование доверенного браузера "Спутник" со встроенным средством криптографической защиты информации, разработанным в соответствии с российскими стандартами ГОСТ, для использования в государственных и корпоративных структурах.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибирево и Чертаново будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.