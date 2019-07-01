Эксперт: США демонстрируют готовность двигаться по пути нормализации отношений с КНДР

Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с Ким Чен Ыном. В ходе разговора Трамп перешагнул через демаркационную линию и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына наметила ориентиры для движения вперед по вопросу решения проблемы Корейского полуострова. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник выразил директор Центра азиатской стратегии РФ Института экономики РАН Георгий Толорая.

По словам эксперта, Трамп взял инициативу в свои руки и добился организации встречи в достаточно короткие сроки. "Решение было весьма удачным, поскольку в ближайшей перспективе не было бы другой возможности для полноценной встречи с Ким Чен Ыном", - считает он.

"Вопреки тому, что встреча была организована с театральным эффектом и работала на имидж Трампа как политика и дипломата в свете предвыборной президентской кампании в США в 2020 году, она имела субстантивное содержание и наполнение, - заметил Толорая. - Мировой правопорядок сейчас распадается, для нахождения компромиссов требуется больше творчества и инициатив".

"Встреча переломила ход событий и вывела из тупика переговорный процесс, который застрял после саммита в Ханое [28 февраля 2019 года], где стороны предъявили друг другу чрезмерные требования, - отметил Толорая. - Вся переговорная команда и весь государственный аппарат [двух государств] до момента встречи лидеров находились в тупике, который мог бы привести в конце текущего года к росту напряженности и драматическим событиям".

Вектор движения

Как заметил эксперт, ситуацию удалось переломить всего за час беседы. "Скорее всего, на встрече были согласованы основные пути и ориентиры движения вперед на переговорном треке, - обратил внимание он. - Самое главное, что США фактически признали нежизнеспособность своего подхода "все и сразу, а взамен получите свое благоденствие", а также поняли и признали необходимость поэтапного движения вперед".

Вместе с тем, убежден Толорая, США, скорее всего, будут готовы двигаться по пути политической нормализации, декларирования окончания Корейской войны 1950-1953 годов и, возможно, в направлении снятия некоторых санкций в отношении КНДР. "Сейчас самое главное, что процесс начался и наметились позитивные тенденции в решении проблемы Корейского полуострова", - продолжил он.

Эксперт отметил, что для России подобное положение дел в процессе урегулирования проблемы представляется комфортным. "Для Москвы важно, что движение идет, нет напряженности и пока обозначена цель - возвращение к режиму нераспространения", - пояснил Толорая.

В 2018 году Трамп и Ким Чен Ын провели в Сингапуре первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит состоялся 27-28 февраля в Ханое. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры двух стран не достигли консенсуса и не стали письменно заверять какие-либо протоколы о намерениях касательно дальнейших совместных шагов по примирению и решению проблемы Корейского полуострова.