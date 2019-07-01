МИД РФ: США заставляют Кипр выбирать между сотрудничеством с Москвой и Вашингтоном

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рассматриваемый в США законопроект о восточно-средиземноморском партнерстве направлен на то, чтобы поставить Кипр перед выбором: сотрудничать с Москвой или Вашингтоном. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Обсуждаемый в настоящее время в Сенате США законопроект о восточно-средиземноморском партнерстве в области безопасности и энергетики вызывает ряд вопросов в плане его возможных последствий для сотрудничества нашей страны с Никосией, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Данный законопроект, подготавливаемый в рамках развития кипрско-американского взаимодействия, содержит положения, прямо нацеленные на подрыв российско-кипрского сотрудничества".

В МИД РФ указали, что Россия всегда строго придерживается принципа невмешательства в отношения между другими странами и полагает, что и в диалог Москвы с Никосией никто не вправе вмешиваться. "Считаем любые попытки ультимативно ставить независимую и суверенную страну перед искусственным выбором, с кем она хочет быть - с Москвой или Вашингтоном, - грубейшим нарушением всех возможных норм и правил. В этой связи в случае принятия данного документа намерены серьезно учитывать в своей внешнеполитической линии его последствия", - указали в министерстве.