Матвиенко отметила близость позиций России и Бахрейна по проблемам Ближнего Востока

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на встрече с председателем Палаты депутатов Национального собрания Бахрейна Фаузией бинт Абдалла Зейнал отметила положительную динамику в отношениях двух стран и схожесть позиций по ключевым проблемам Ближнего Востока.

"Благоприятную основу российско-бахрейнских отношений формирует близость наших стран, наших позиций по ключевым проблемам ближневосточной проблематики, схожесть видения путей урегулирования существующих в этом районе конфликтов с опорой на широкий национальный диалог при одновременном противодействии террористической угрозе", - сказала Матвиенко.

Она отметила удовлетворенность России "положительной динамикой российско-бахрейнских отношений", тон и повестку которой задают доверительные отношения и дружеские контакты на уровне высшего руководства двух стран.

"Нас, женщин спикеров палат парламентов, не так много. Тем более важно нам активно поддерживать взаимодействие. Я надеюсь, у нас с вами сложатся хорошие, добрые отношения", - сказала Матвиенко, обращаясь к спикеру Палаты депутатов Бахрейна.

Она также поблагодарила коллегу за участие во II Международном форуме "Развитие парламентаризма". "Это хорошая возможность встретиться, провести диалог как по двухсторонней повестке российско-бахрейнских отношений, так и обсудить вопросы межпарламентского взаимодействия, международной обстановки в целом", - отметила спикер Совфеда.