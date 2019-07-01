Лавров обсудил с главой МИД Малайзии предстоящие контакты

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Малайзии Сергей Лавров и Сайфуддин Абдулла обсудили в телефонном разговоре график предстоящих контактов. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"1 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Лаврова с министром иностранных дел Малайзии Абдуллой, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Был обсужден ряд международных тем и актуальных вопросов двусторонних отношений, включая график предстоящих контактов".

На пресс-конференции 19 мая Совместная следственная группа по расследованию крушения Boeing-777 на юго-востоке Украины заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к гибели самолета. Глава МИД Малайзии, комментируя выводы группы, указал, что расследование нельзя считать завершенным, поскольку не было предоставлено убедительных доказательств вины подозреваемых.