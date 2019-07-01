{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров обсудил с главой МИД Малайзии предстоящие контакты

Стороны также затронули вопросы международной проблематики и двусторонних отношений

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Малайзии Сергей Лавров и Сайфуддин Абдулла обсудили в телефонном разговоре график предстоящих контактов. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"1 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Лаврова с министром иностранных дел Малайзии Абдуллой, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Был обсужден ряд международных тем и актуальных вопросов двусторонних отношений, включая график предстоящих контактов".

На пресс-конференции 19 мая Совместная следственная группа по расследованию крушения Boeing-777 на юго-востоке Украины заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к гибели самолета. Глава МИД Малайзии, комментируя выводы группы, указал, что расследование нельзя считать завершенным, поскольку не было предоставлено убедительных доказательств вины подозреваемых.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаМалайзияРоссия
Санкции в отношении России
Рябков: Россия не обсуждает с США отмену санкций
Москва считает недопустимым обсуждение критериев отмены ограничительных мер, отметил замглавы МИД РФ
Читать полностью