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Дело летчика Ярошенко

Рябков предложил обменять Ярошенко на находящихся в России американцев

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Михаил Почуев/ТАСС

Рябков предложил обменять Ярошенко на находящихся в РФ американцев.

Новость дополняется

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичДело летчика Ярошенко
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