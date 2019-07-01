Путин сменил посла России в Черногории

ТАСС, 1 июля. Президент России Владимир Путин сменил посла в Черногории. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, одним документом от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории освобожден Сергей Грицай, назначенный на эту должность 30 июня 2015 года.

Другим указом на этот пост назначен Владислав Масленников, который ранее был заместителем директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.