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Путин сменил посла России в Черногории

Эту должность займет Владислав Масленников
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© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 1 июля. Президент России Владимир Путин сменил посла в Черногории. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, одним документом от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории освобожден Сергей Грицай, назначенный на эту должность 30 июня 2015 года.

Другим указом на этот пост назначен Владислав Масленников, который ранее был заместителем директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

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