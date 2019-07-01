Володин предложил создать единый региональный реестр террористических организаций

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Афганистану, Китаю, Ирану, Пакистану и Турции сформировать единый перечень террористических организаций, чтобы исключить уход боевиков от ответственности из-за лазеек в законодательстве. С такой инициативой он выступил в понедельник в ходе встречи со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Единый реестр террористических организаций необходимо обсудить в рамках Конференции спикеров [парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции] по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействию, очередное заседание которой пройдет в Стамбуле", - подчеркнул Володин.

Данная тема была затронула в рамках разговора о "дальнейшем развитии новых форматов эффективного межпарламентского взаимодействия, в частности, Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции", уточняется в релизе. Председатель Госдумы также высказался за "расширение формата Конференции, в том числе, возможно, с привлечением других стран - Сирии и Индии". Он предложил проработать данный вопрос на уровне профильных комитетов по международным делам и по безопасности и противодействию коррупции.

Во время встречи Володин и Шентоп подписали регламент двусторонней Межпарламентской комиссии высокого уровня. "Отношения между нашими парламентами развиваются, и мы выходим на новые формы. Это крайне важно, особенно в рамках взаимоотношений наших стран, когда многое делается на уровне президентов, мы должны законодательно обеспечить реализацию достигнутых договоренностей", - отметил глава нижней палаты парламента РФ.

По его словам, "в этой связи создание комиссии по сотрудничеству является серьезным шагом вперед по пути сближения позиций и, что самое главное, поиска новых эффективных форм сотрудничества". "Надеюсь, что созданная комиссия будет действенным инструментом решения многих вопросов, которые лежат в рамках парламентского измерения", - заключил Володин.