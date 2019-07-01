Путин 4 июля посетит Италию и встретится с Папой Римским в Ватикане

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 июля совершит официальный визит в Италию, встретится с руководством этой страны, а также побеседует в Ватикане с Папой Римским Франциском. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"4 июля состоится официальный визит в Италию президента Российской Федерации Владимира Путина, - говорится в сообщении. - Запланированы его переговоры с президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте". "Имеется в виду обсудить ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы", - отметили в Кремле. Кроме того, Путин и Конте примут участие в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

"Президент Российской Федерации посетит Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском", - добавили в Кремле.