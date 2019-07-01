Единороссы создадут набор инструментов для решения ключевых проблем населения

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" намерена создать набор сервисов, которые позволят решать ключевые вопросы населения на региональном и местном уровне. Об этом в понедельник заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, комментируя статью председателя партии Дмитрия Медведева "Единая Россия" - курс на перемены", которая была опубликована в "Известиях".

"Партия, по сути говоря, должна предложить людям простой и понятный набор инструментов для решения волнующих их вопросов. Начиная от ремонта подъезда и двора до строительства важнейших инфраструктурных объектов. И мы создадим этот набор сервисов (на региональном и местном уровнях), пригодных для каждой деревни и села", - приводит пресс-служба слова Турчака.

Он подчеркнул, что от партии сегодня ждут "не слов и благих намерений, а реального решения конкретных проблем".

Турчак отметил, что в статье Медведева обозначены ключевые направления, "по которым партия должна повысить свою эффективность". "Главное - это люди. Именно для защиты их прав и интересов мы работаем. Этой идее должны быть подчинены все партийные институты и все направления партийной работы "Единой России", - подчеркнул он.

Турчак рассказал, что решению задач, поставленных Медведевым, будет посвящена партийная конференция, которая пройдет 5 июля. "Эти решения будут утверждены в резолюции конференции. После чего начнется самое главное - кропотливая, каждодневная работа по воплощению всех прозвучавших идей в реальную жизнь", - заключил Турчак.